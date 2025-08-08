В Екатеринбурге уже две недели нет мобильного интернета по ночам

В уральской столице в ночное время в течение двух недель отключают мобильный интернет. Ограничения действуют в городе с полуночи до 6 утра, отмечают горожане.

Кроме того, жалуются на отсутствие интернета жители Новоуральска, Кировграда и Верхнего Тагила. «Люди выезжают за город, чтобы такси вызвать», – делятся свердловчане.

Как ранее писал «Новый День», это делается для усиления безопасности. «В условиях, когда услуги мобильной связи работают нестабильно, рекомендуем пользоваться проводным интернетом или Wi-Fi, заранее продумывать маршруты движения с помощью офлайн карт, а также рассмотреть возможность альтернативных способов оплаты, не зависящих от интернета», – отмечали в телеграм-канале «Антитеррор Урал».

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube