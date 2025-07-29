Аркадий Чернецкий: «Безобразно мало происходит с точки зрения высокотехнологичных сфер»

Свердловской области необходимо развивать высокотехнологичные сферы экономики и перестать надеяться только на традиционные отрасли, в частности, на металлургию.

Об этом заявил сегодня первый вице-спикер заксо Аркадий Чернецкий во время обсуждения промежуточных итогов реализации «Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 2016-2030 годы».

«Я бы вам советовал повнимательнее посмотреть статистику, на том ли мы делаем акцент, – обратился Чернецкий к и.о. министра экономики Александру Немтинову. – Проекты, о которых вы говорите, либо связаны с металлургией, либо с Пышмой. Вам нужно очень серьезно подумать о новых отраслях, которые нужно вводить. Безобразно мало происходит с точки зрения высокотехнологичных сфер. Прошло 10 лет, изменения в этом направлении – процент, полпроцента. Доля высокотехнологичной продукции не прирастает. По-прежнему идет ориентация на старые отрасли. Не хотелось бы, чтобы всё свелось к старым методикам. Надо думать, как расширять сферу интересов Свердловской области».

Александр Немтинов признал, что Стратегия-2030 нуждается в серьезных изменениях. «Те вещи, которые прорабатывались, включали ориентацию на европейский рынок. Сегодня это применимо с очень большими оговорками», – признал он.

Напомним, Стратегию-2030 депутаты Свердловского заксобрания приняли в декабре 2015 года. Несмотря на то, что документ долго обсуждался – и экспертными сообществами, и профильными комитетами, у депутатов осталась масса вопросов. Народные избранники тогда заявили, что им неясны источники повышения экономических показателей, непонятны основания для установления некоторых индикаторов, а также неочевидна связь стратегии с общими тенденциями развития страны, особенно с учетом внешнеэкономических трудностей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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