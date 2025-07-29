ЕВРАЗ объединит все российские активы в публичную компанию с пропиской на Урале

Холдинг ЕВРАЗ объявил о создании публичного акционерного общества из двух своих филиалов на Урале – Нижнетагильского и Западно-Сибирского металлургических комбинатов. Акции ПАО объединят стоимость всех российских активов группы. Предполагается, что они пройдут процедуру листинга и выйдут на торги на Московской бирже в первом полугодии 2026 года.

«Создание объединенной компании обеспечит экономическую устойчивость предприятий и эффективность корпоративного управления, позволит реализовать новые инвестиционные проекты, включая экологические, сохранить рабочие места и социальные программы для всех сотрудников ЕВРАЗа, продолжить проекты развития в городах присутствия. Группа ПАО «ЕВРАЗ» объединит около 60 юридических лиц, которые сохранят свои названия и продолжат операционную деятельность в качестве дочерних обществ ПАО», – говорится в сообщении холдинга.

ПАО «ЕВРАЗ» будет зарегистрировано в Нижнем Тагиле. Это означает, что компания будет перечислять налоги в бюджет Свердловской области.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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