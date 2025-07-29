Уральцам звонят с мошеннического номера и рассказывают про Паслера

Жители Екатеринбурга и Свердловской области стали получать звонки с мошеннического номера телефона. Операторы входящих представляются членами Общественной палаты Екатеринбурга и начинают рассказывать о Паслере. Причем довольно безграмотно. «Мы хотим рассказать, что президент Владимир Путин назначил губернатором Свердловской области Дениса Паслера», – рассказывают операторы.

На уточнение, что Паслер назначен не губернатором, а временно исполняющим обязанности, к тому же 4 месяца назад, реагируют не вполне адекватно: «У меня тут так написано – назначен губернатором».

Отметим, что звонки идут с номера, который антиспам системы определяют как мошеннический и подозрительный. Прежде с него звонили представители «сотовой связи», целью которых было выманить код от Госуслуг.

Добавим, накануне началась регистрация для участия в Дистанционном электронном голосовании на выборах губернатора Свердловской области в сентябре этого года, возможно, обзвон носит цель проинформировать об этом.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube