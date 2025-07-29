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Вторник, 29 июля 2025, 17:49 мск

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Людей под завалами частично обрушившегося офисника на Мартовской нет

Скрин видео Минздрава Свердловской области

Сотрудники МЧС завершили работы на завалах офисника на улице Мартовской. Проверка с собаками показала – людей под ними нет. К разбору строительного мусора скоро присиупит тяжелая техника.

Напомним, сегодня около 15 часов дня в промзоне на Елизавете обрушилась часть трехэтажного кирпичного здания, использовавшегося под офисы. Прокуратура проводит проверку. По предварительным данным, инцидент вызван ветхостью конструкций. Никаких взрыв во и дыма очевидцы не видели, сообщили ранее в ГУВД Свердловской области. Из здания был эвакуирован 21 человек. Пострадавших не было.

Известно, что офисник был выставлен на продажу два года назад. Стартовая цена объекта была за 20 миллионов рублей, а впоследствии снизилась до 7,5 миллиона. В свежем объявлении риэлторской фирмы, продававшей помещения на Мартовской, указывалось, что крыша там протекает и необходим ремонт.

В Минздраве Свердловской области отметили, что до полного разбора завалов на месте будет дежурить бригада скорой помощи и центра медицины катастроф.

Екатеринбург, Елена Васильева

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