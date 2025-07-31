В разрушенный офисник на Елизавете не пускают арендаторов (ФОТО)

Полиция до сих пор никого не пускает в частично обрушившееся офисное здание на улице Мартовской в Екатеринбурге. Территория возле трехэтажки оцеплена, людям не разрешают подходить близко к развалинам, передает корреспондент РИА «Новый День». Офисные помещения после ЧП пустуют. Арендаторам пока запрещено заходить внутрь, они не могут забрать оставшиеся вещи.

Часть кирпичного здания в промзоне на Елизавете рухнула около 15 часов 29 июля. Обрушились перекрытия на втором и третьем этажах. К счастью, пострадавших не было. Из трехэтажки успел эвакуироваться 21 человек.

В здании, которое было построено в 1960-х годах, располагались офисные и складские помещения. Два года назад офисник выставили на продажу – стартовая цена объекта была 20 миллионов рублей, потом снизилась до 7,5 млн. В риэлторском объявлении было указано, что крыша протекает и в помещениях требуется ремонт.

После обрушения было возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

Екатеринбург, Ангелина Сергеева, Степан Фатхиев

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