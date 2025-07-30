После обрушения 3-этажного здания на Елизавете возбуждено уголовное дело

В Екатеринбурге после обрушения офисного здания на ул. Мартовской возбуждено уголовное дело ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

«Проводится осмотр с применением современной криминальной техники, принимаются меры к установлению и допросу возможных очевидцев, изымается интересующая следствие документация, выполняются иные необходимые процессуальные действия», – сообщили в СУ СКР Свердловской области.

Как уже писал «Новый День», 29 июля около 15 часов дня в промзоне на Елизавете обрушилась часть трехэтажного кирпичного здания, использовавшегося под офисы. По предварительным данным, инцидент вызван ветхостью конструкций. Из здания был эвакуирован 21 человек. Пострадавших не было.

Известно, что офисник был выставлен на продажу два года назад. Стартовая цена объекта была за 20 миллионов рублей, а впоследствии снизилась до 7,5 миллиона. В свежем объявлении риэлторской фирмы, продававшей помещения на Мартовской, указывалось, что крыша там протекает и необходим ремонт.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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