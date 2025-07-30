Минимальный школьный набор за год подорожал на 7%

Сборы ребенка в школу в 2025 году обойдутся родителям минимум в 16,2 тысячи рублей. Стоимость минимального набора ученика выросла на 7%, подсчитали аналитики центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

В сумме учитывались цена школьной формы, детской обуви, рюкзака и канцелярских принадлежностей. Так, больше всего за год подорожали набор карандашей и ручек (429 рублей), пенал с канцелярией (1164 рубля), набор тетрадей (459 рублей). Рюкзак в среднем стоит 4 тысячи рублей, а форма – 3,1 тысячи рублей.

Большинство родителей не стремятся покупать школьные товары сильно заранее, как это было, например, в период пандемии коронавируса. Многие отдают предпочтение маркетплейсам, так как это удобно и не нужно специально ехать на школьный базар. Подтверждением служит тот факт, что более 60% продаж школьного сегмента пришлось на онлайн-магазины.

«Тем не менее, есть когорта покупателей, которые заранее приобретают такие товары, в частности канцелярию, стоимость которой подросла заметнее, чем в других товарных группах. Общая статистика демонстрирует, что родители не экономят при подготовке к школе», – говорится в исследовании.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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