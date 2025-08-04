В Екатеринбурге открылись школьные базары. Сколько стоит собрать ребенка в школу

В торговых центрах Екатеринбурга начали работу школьные базары, где родители могут приобрести все необходимое для подготовки ребенка к новому учебному году. Такие площадки уже действуют, например, в ТЦ «Гринвич», Veer Mall и «Мега». Цены на канцтовары в этом сезоне выросли: заметно подорожали карандаши, краски, пеналы.

Так, на школьных базарах ручки продаются по цене от 80 до 500 рублей, простые карандаши – от 50 до 200 рублей, линейку можно приобрести от 20 рублей, а набор их в среднем стоит 400 рублей. Цветные карандаши теперь стоят от 500 рублей. Фломастеры также можно найти в среднем за 500-600 рублей. Стоимость ножниц – примерно 300 рублей, самые дешевые варианты начинаются от 190 рублей. Гуашь обойдется в 300-550 рублей, акварель и пластилин – около 300 рублей. Обычный пластиковый пенал можно купить за 115 рублей, а тканевый – в диапазоне от 400 до 1000 рублей. Самый недорогой белый дневник стоит 235 рублей, предметная тетрадь – от 70 рублей, а простая на 18-24 листа – 30-40 рублей. Мешки для обуви дешевле 500 рублей найти сложно. Цена на клей сейчас в районе 300 рублей, на корректор – 400 рублей.

В сети магазинов «Детский мир» товары для школы дешевше: обычные зеленые тетради здесь можно найти от 5 рублей, цветные карандаши стоят в среднем 300 рублей. Кроме того, цены на одежду остаются демократичными: блузки – от 1000 рублей, сарафаны – от 1500, платья – в среднем 2500, брюки – 1000-1500, водолазки – от 1000, юбки – 1200, жилеты – 1500, кофты – 1600, поло – 900, кеды – от 600, туфли – 1000-1500 рублей. А рюкзаки стоят от 2 до 4 тысяч рублей.

Итого, если приобрести все необходимое на школьных базарах – одежду, обувь, базовые школьные принадлежности и рюкзак – общий бюджет составит в среднем 20 тысяч рублей.

Но, как уже писал «Новый День», многие отдают предпочтение маркетплейсам, так как это удобно и не нужно куда-то специально ехать. Поэтому более 60% продаж школьного сегмента приходится на онлайн-магазины. Например, на сайте «Сима-ленда» цветные карандаши можно найти от 18 рублей, тетради – от 5 рублей, дневники – от 15, карандаши и ручки – от 2-3 рублей, мешки для обуви – от 37 рублей, а самые простые рюкзаки – по 200-500 рублей.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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