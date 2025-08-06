Эксперты с Вайнера поделились, сколько стоит собрать ребенка в школу (ВИДЕО)

В Екатеринбурге уже открылись школьные базары, и родители готовят детей к новому учебному году. «Новый День» решил узнать у прохожих, сколько же стоит собрать ребенка в школу в 2025 году.

Для екатеринбуржцев базовый комплект – канцелярия, рюкзак, сменная обувь, школьная и спортивная форма – обойдется примерно в 7-8 тысяч рублей. Но кто-то из горожан может потратить и 20 тысяч.

Сколько стоит собрать ребенка в школу

Родители из Новоуральска готовы выложить на сборы как минимум 10 тысяч рублей. Туристы из США считают, что подготовка к учебному году должна стоить не менее 60 тысяч. А москвич с пятью внуками готов только в одного ребенка вложить сто тысяч.

Самыми дорогими, по мнению опрошенных, являются школьная форма, обувь и портфель. Как уже писал «Новый День», цены в этом сезоне выросли и на канцтовары: заметно подорожали карандаши, краски, пеналы. А если приобрести все необходимое на городских школьных базарах – одежду, обувь, базовые школьные принадлежности и рюкзак – общий бюджет составит в среднем 20 тысяч рублей.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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