Движение по улице Московской в районе перекрестка с Радищева закроют до 16 августа

Ремонт трамвайных путей на перекрестке улиц Московской и Радищева продолжается, с 1 августа специалисты выходят на третий этап работ.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, для этого движение трамваев №№ 1, 3, 16, 21, сворачивающих с улицы Московской на Гурзуфскую (от остановки «Московская» в сторону конечной «Волгоградская»), будет закрыто до 16 августа.

Движение автомобилей по Московской также будет закрыто. Водители смогут объехать зону ограничений по Радищева – Шейнкмана – Малышева (в сторону центра) и по Радищева – Гурзуфской (из центра города).

В то же время с 1 августа движение трамваев №№ 10, 12, 15, 16, 17, сворачивающих с улицы Радищева на Московскую (от «Московской» в сторону «Площади Коммунаров), будет восстановлено.

При этом трамвай № 12 изменит схему движения и поедет так: от станции 40 лет ВЛКСМ – Сыромолотова – Малышева – Гагарина – Уральская – Луначарского – Куйбышева – Московская – Дворец Спорта.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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