Глава азербайджанской диаспоры Урала объявлен в розыск по уголовному делу

Лидера азербайджанской диаспоры Урала Шахина Шыхлински официально объявили в розыск. Информация об этом появилась на сайте МВД РФ. В чем именно его подозревают, не уточняется.

Как уже писал «Новый День», 16 июля суд избрал меру пресечения Мутвалы Шахин оглы Шыхлинскому – сыну главы диаспоры. Его отправили под арест до 14 сентября 2025 года.

1 июля оба Шыхлински, отец и сын, ехали в своем «Гелендвагене», за рулем был Шыхлински-младший. Автомобиль окружили спецназовцы, чтобы задержать главу диаспоры. Тогда сын сдал назад и наехал на одного из росгвардейцев, тот получил травмы. Отметим, что его отца после допроса отпустили.

Добавим, что Шыхлински-младший свою вину не признал и с решением суда об аресте не согласился. Обвинение ему выдвинуто по части 1 статьи 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».

16 июля 2025 года Шылинский-младший судом был отправлен под арест до 14 сентября 2025 года.

По неофициальным данным, Шыхлински-старший уехал в Москву, где его следы затерялись. Ряд СМИ писали, что он вернулся в Баку.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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