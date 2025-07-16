Сына главы азербайджанской диаспоры отправили под арест до 14 сентября

В Ленинском районном суде Екатеринбурга избрали меру пресечения Мутвалы Шахин оглы Шыхлинскому – сыну главы азербайджанской диаспоры Урала.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» из зала суда, Шыхлински отправили под арест до 14 сентября 2025 года.

Заседание началось с опозданием более чем на три часа, от представителей СМИ его закрыли. Перед этим Шыхлински успел сказать журналистам, что на сотрудника правоохранительных органов наехал неумышленно.

Напомним, 1 июля оба Шыхлински, отец и сын, ехали в своем «Гелендвагене», за рулем был Шыхлински-младший. Автомобиль окружили спецназовцы, чтобы задержать главу диаспоры. Тогда сын сдал назад и наехал на одного из росгвардейцев, тот получил травмы. Отметим, что его отца после допроса отпустили.

Добавим, что Шыхлински-младший свод вину не признал и с решением суда об аресте не согласился.

Екатеринбург, Елена Владимирова, Дарья Деменева

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