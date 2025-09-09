Сына главы азербайджанской диаспоры оставили в СИЗО

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство следователя о продлении меры пресечения сыну главы азербайджанской диаспоры на Урале – Мутвале Шахину оглы Шыхлински.

Как сообщили в пресс-службе суда, Шыхлински-младшего оставили под стражей до 14 декабря 2025 года. Органами предварительного расследования он обвиняется в совершении преступления по ч.1 ст.318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».

Напомним, 1 июля оба Шыхлински, отец и сын, ехали в своем «Гелендвагене», за рулем был младший. Автомобиль окружили спецназовцы, чтобы задержать главу диаспоры. Тогда сын сдал назад и наехал на одного из росгвардейцев, тот получил травмы.

Мутвала Шыхлински 16 июля был отправлен под арест до 14 сентября.

Екатеринбург, Елена Владимирова

