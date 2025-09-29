Сына лидера азербайджанской диаспоры оставили под арестом

Защита Мутвалы Шыхлински, сына лидера азербайджанской диаспоры, обжаловала решение о продлении ему ареста, но безуспешно.

«Адвокат обвиняемого обжаловал постановление в Свердловском областном суде, но безуспешно. Суд апелляционной инстанции не нашел оснований для удовлетворения апелляционной жалобы. Мутвала Шыхлински останется под стражей по 14 декабря 2025 года», – сообщили в пресс-службе облсуда.

Напомним, 1 июля отец и сын Шыхлински ехали в своем «Гелендвагене», за рулем был младший. Автомобиль окружили спецназовцы, чтобы задержать главу диаспоры. Тогда сын сдал назад и наехал на одного из росгвардейцев, тот получил травмы. Мутвала Шыхлински 16 июля был отправлен под арест до 14 сентября.

Его отец Шахин Шыхлински также арестован. На прошлой неделе суд продлил ему срок содержания под стражей до 30 декабря 2025 года.

Екатеринбург, Елена Владимирова

