российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 24 сентября 2025, 13:08 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Суд продлил меру пресечения лидеру азербайджанской диаспоры Урала

Фото: Верх-Исетский суд Екатеринбурга

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга сегодня рассмотрел ходатайство следствия и оставил под стражей лидера азербайджанской диаспоры на Урале Шахина Шыхлински. Как сообщили в суде, мера пресечения продлена по 30 декабря 2025 года.

Интересно, что в коридоре суда Шыхлински встретился с журналистами, ожидающими суда по избранию меры пресечения фигуранту дела «Облкоммунэнерго» Алексею Боброву. Как передает корреспондент «Нового Дня», Шыхлински обратился к СМИ со словами «Да здравствует дружба Россия – Азербайджан!»

Напомним, 14 июля лидера азербайджанской диаспоры Урала Шахина Шыхлински официально объявили в розыск. Информация об этом появилась на сайте МВД РФ. Через несколько дней он был арестован. Его обвиняют в убийстве, совершенном в прошлые годы.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия,