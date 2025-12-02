В суд ушло дело 8 уроженцев Азербайджана, обвиняемых в убийствах и покушениях

В Кировский районный суд Екатеринбурга поступило уголовное дело в отношении восьми уроженцев Азербайджана, в том числе – бывшего лидера диаспоры Шахина Шыхлински.

Как следует из картотеки суда, Шахину Шыхлински и его сыну Мутвалы предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 318 УК РФ «Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти». Отец семейства также обвиняется в организации покушений на убийство двух и более лиц организованной группой лиц по предварительному сговору.

Как уже писал «Новый День», 1 июля отец и сын Шыхлински ехали в своем «Гелендвагене», за рулем был младший. Автомобиль окружили спецназовцы, чтобы задержать главу диаспоры. Тогда сын сдал назад и наехал на одного из росгвардейцев, тот получил травмы. Мутвала Шыхлински 16 июля был отправлен под арест до 14 сентября, а затем – до 14 декабря. Шахина Шыхлински арестовали в июле. Он останется в СИЗО до 30 декабря.

Их земляки Аяз, Бакир, Камал и Мазахир Сафаровы обвиняются в совершении убийства организованной группой, Акиф Сафаров и Шуджаяддин Раджабов – в покушении на убийство организованной группой.

По версии органов предварительного расследования, Сафаровы входили в состав этнической преступной группы, причастной к ряду убийств и покушений на убийство в 2001, 2010, 2011 годах.

Братья Сафаровы арестованы до 29 декабря.

Дело будет рассматриваться с участием присяжных заседателей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

