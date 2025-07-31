К зиме в Екатеринбурге появятся 15 новых трехсекционных трамваев (ФОТО)

Уже зимой в Екатеринбурге выйдут на маршруты новые трехсекционные трамваи производства Усть-Катавского завода. Об этом написал в соцсетях врио губернатора Денис Паслер.

«Первые вагоны ждем в столице Среднего Урала в ближайшие месяцы. Все 15 трехсекционных трамваев будут курсировать по городу уже предстоящей зимой», – рассказал Паслер.

Усть-Катавские трамваи – вместительные, низкопольные, с климат-контролем, USB-зарядками и информтабло. Один трамвай вмещает до 281 пассажира и предназначен для самых загруженных маршрутов.

До 2030 года регион должен обновить более 1,3 тысячи единиц техники: автобусов, троллейбусов и трамваев.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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