Мэрия: трамваи «Кастор» выйдут на линию до конца 2025 года

В администрации Екатеринбурга уточнили сроки поставок новых трехсекционных трамваев производства Усть-Катавского завода. Всю партию из 15 машин город получит к январю 2026 года, но часть придет раньше, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе мэрии. Так что новые трамваи можно будет увидеть на городских маршрутах еще до конца текущего года.

Водителям Гортранса не потребуется переобучение для управления новыми трамваями. Но машинистам понадобится время, чтобы освоить современный транспорт, добавили в городской администрации.

Мэрия заключила контракт на поставку 15 трамваев «Кастор» в июне на сумму 2,1 миллиарда рублей. Новые трамваи низкопольные, они вмещают более 150 пассажиров. Салоны оборудованы кондиционерами, климат-контролем, USB-разъемами и информационными табло.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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