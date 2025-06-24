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Вторник, 24 июня 2025, 14:12 мск

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Мэрия заключили контракт на поставку 15 трамваев «Кастор»

Фото: макет проектировщиков трамвая модели 71-639 «Кастор»

Администрация Екатеринбурга и Усть-Катавский вагоностроительный завод заключили контракт на поставку 15 трехсекционных трамваев. Новые вагоны появятся в городе до конца января 2026 года.
«За счет конкурсной процедуры городу удалось сэкономить более 0,5 миллиарда рублей. При начальной цене контракта в почти 2,7 миллиарда выигравший аукцион поставщик получит 2,1. Оставшиеся средства город направит на дальнейшую модернизацию транспортной системы», – сообщили в пресс-службе мэрии.

Новые трамваи имеют низкопольные вагоны и вмещают более 150 пассажиров. Салоны оборудованы кондиционерами, климат-контролем, USB-разъемами и информационными табло.
Ранее мэр Екатеринбурга Алексей Орлов заявил, что городские власти в рамках транспортной реформы планируют и дальше обновлять трамвайный парк, несмотря на дороговизну вагонов.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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