В Екатеринбурге пропала семилетняя девочка (ФОТО)

В Екатеринбурге полиция и волонтеры ищут пропавшую девочку 7 лет. Алина Максимкина ушла из дома накануне. Ребенок живет в Чкаловском районе.

Рост Алины 145 см, у нее темно-русые кудрявые волосы до лопаток, в момент ухода была одета в спортивный костюм горчичного цвета, бежево-розовые кроссовки со стразами и серебристую кепку со стразами.

Все, кто располагает информацией о пропавшей девочке, могут обращаться в отдел полиции № 13 по телефону: 356-42-13 или 02, звонить на горячую линию отряда «Прорыв» по номеру: +79000440220.

Екатеринбург, Елена Сычева

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