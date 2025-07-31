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Четверг, 31 июля 2025, 15:49 мск

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Пропавшую 7-летнюю девочку нашли благодаря ее сверстнику

Сотрудники «РМК Поиск» нашли пропавшую 7-летнюю Алину, которая накануне не вернулась домой. Ее искали волонтеры «Прорыва» и полицейские, а обнаружить удалось благодаря мальчику Диме, который подрабатывает в батутном парке.

«Он сообщил, что знает, где может находиться пропавшая. Выяснилось, что в одной из квартир в малоэтажных домах Алину приютила семья, где еe накормили и дали возможность переночевать. Сотрудники «РМК Поиск» тут же выехали на место и сопроводили девочку в отделение полиции, купив ей мороженое, так как она плакала», – сообщили в «РМК поиск».

Екатеринбург, Елена Сычева

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