Как бороться с незаконным киоском во дворе: советы администрации

В 2025 году в Екатеринбурге наметилась новая проблема с нестационарными торговыми объектами: их начали устанавливать на землях многоквартирных домов, зачастую не спрашивая разрешения у собственников жилых помещений.

Директор департамента потребительского рынка и услуг администрации Екатеринбурга Максим Чаплыгин в эфире «Вести FM» рассказал, что в 2023 году на частных землях стояло 548 киосков, в 2024 – 569, а на сегодняшний день их уже 617. Их владельцы не только не спрашивают разрешения собственников квартир в доме, но и не соблюдают требования закона: размещают НТО на газонах, рубят деревья, подвергают опасности жильцов, размещая свои объекты вплотную к домам.

Чтобы понять, законно ли установлен киоск рядом с домом, нужно зайти на официальный геопортал. Голубым цветом обозначены законные киоски, у которых есть договор. При нажатии на такую точку будет видна вся информация об объекте: номер и дата заключения договора, специализация, фотография и другие важные данные. Синим цветом обозначены киоски, стоящие на частной территории. Красным – объекты незаконной торговли, которые рано или поздно демонтируют.

Если киоск стоит на придомовой территории, то можно обратиться в управляющую компанию и запросить протокол общедомового собрания, в котором принято решение об установке объекта во дворе. В нем должно быть указано, что как минимум 2/3 собственников отдали голоса за размещение киоска.

Если есть явные нарушения противопожарного характера, например, киоск стоит ближе чем в 15 метрах от дома, то стоит обратиться в МЧС.

Если киоск стоит в треугольнике видимости, то обращение необходимо отправить в ГАИ.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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© 2025, РИА «Новый День»

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