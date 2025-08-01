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Пятница, 1 августа 2025, 08:11 мск

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В страшном столкновении грузовика и «Лады» погиб человек (ФОТО)

Фото: Госавтоинспекция

Один человек погиб и еще один получил тяжелые травмы в столкновении отечественной легковушки и грузовика на 33-м км ЕКАД.

Как сообщили в пресс-службе горГАИ, авария произошла вечером 31 июля. Водитель автомобиля «Лада» по неизвестной причине выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком МАН под управлением 36-летнего мужчины.

В результате ДТП водитель «Лады» скончался на месте, пассажир в тяжелом состоянии доставлен в больницу.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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