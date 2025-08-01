Санврачи закрыли нелегальный детский лагерь под Екатеринбургом

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга по иску Роспотребнадзора приостановил работу детского лагеря на базе отдыха СТК «Песчаное» на 80 суток. Причина – многочисленные санитарно-эпидемиологические нарушения.

Как сообщили в управлении Роспотребнадзора, ИП Бучина К.А. организовала отдых детей, не уведомив официальные органы. Соответственно, специалисты не провели приемку условий содержания. При проверке выяснилось, что в спорткомплексе действует скважина без санитарно-эпидемиологического заключения, не проводится лабораторный контроль качества воды и почвы. Кроме того, на территории базы отдыха не проводятся ремонт и дезинфекция дворовых уборных, а биотуалет не подключен к сетям водоснабжения и канализации. В жилых корпусах не проводилась должная уборка.

«Для предотвращения угрозы жизни и здоровью населения был составлен протокол о временном запрете деятельности ИП Бучиной К.А. на объекте СТК «Песчаное», – сообщили в ведомстве.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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