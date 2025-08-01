Лишние кабачки, огурцы и ягоды снова принимают в зоопарке

Екатеринбургский зоопарк объявил традиционную акцию «Помощь садоводам».
«Наши питомцы с удовольствием помогут уральским садоводам избавиться от излишков урожая огурцов, помидоров, моркови, яблок, ягод, кабачков, зелени, салата, тыквы, свекольной ботвы, капусты. Условия: все должно быть созревшим и свежим», – сообщили в пресс-службе зоопарка.
Фрукты и овощи можно приносить и оставлять на служебной проходной зоопарка – со стороны ул. Луначарского, с 08:00 до 21:00 ежедневно.
Екатеринбург, Елена Владимирова
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