Из областного правительства уходит советник бывшего вице-губернатора Крекова

Из правительства Свердловской области увольняется Владимир Кудинов – советник бывшего замгубернатора Павла Крекова. Как сообщает «Уралинформбюро», по неофициальной информации, он рассматривался на должность заместителя директора регионального департамента молодежной политики, поскольку имеет степень кандидата педагогических наук и звание профессора Российской академии естествознания. Но перед утверждением его в должности в Сети обнаружилось видео с откровенной фотосессией мужчины, напоминающего Кудинова.

Как сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики, Владимир Кудинов в настоящее время в молодежном департаменте не работает и на указанную должность не рассматривался.

Напомним, что Павел Креков уволился с должности замгубернатора 31 марта этого года, после отставки с поста руководителя региона Евгения Куйвашева. Сейчас Креков работает в мэрии Тюмени.

Екатеринбург, Елена Васильева

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