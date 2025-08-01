Екатеринбургский зоопарк получил живой подарок из Новосибирска (ФОТО)

В Екатеринбургском зоопарке появился новый обитатель – лесной кот по имени Локи. Его подарили новосибирские коллеги на 95-й день рождения зоопарка.

Локи родился в мае 2024 года. В зоопарке отмечают, что его характер пока не очень соответствует боевому имени – котик скромен и спокоен. Сотрудники полагают, что это обусловлено периодом адаптации к новому месту, и скоро кот станет смелее.

Аппетит у Локи отличный, он есть курицу, говядину, субпродукты, яйца, получает и живой корм.

Фото: Екатеринбургский зоопарк

Екатеринбург, Елена Владимирова

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