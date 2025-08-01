Выходные будут теплыми и солнечными

Предстоящие выходные дни в Свердловской области ожидаются ясными и теплыми.

По прогнозу Уральского гидрометцентра, 2 августа, в субботу, в регионе будет преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман. Ветер северный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +11…+16 °C, днем +20…+25°, на крайнем юго-западе до +28°, в Екатеринбурге +24 °C.

3 августа ожидается переменная облачность, без осадков, ветер восточный 4-9 м/с, температура воздуха ночью +8…+13°, днем +19…+24°, в Екатеринбурге +21°.

В понедельник – ветер юго-западный 4-9 м/с, температура воздуха днем +22…+27°, в Екатеринбурге +23°.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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