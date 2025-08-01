День строителя отметят в Академическом: в программе музыка, розыгрыши призов и выставка техники

В Преображенском парке в Екатеринбурге 7 августа пройдет праздник, посвященный Дню строителя, и приглашают всех жителей города. Мероприятие пройдет с 12 до 18 часов.

Гости смогут поиграть в гигантский тетрис, собрать собственное окно или цветочную композицию, посетить выставку настоящей строительной техники, в которую можно будет забраться и представить себя крановщиком или экскаваторщиком. А самых юных гостей порадует синий трактор из любимой детской песни. Поклонники спорта смогут посмотреть дружеский матч по мини-футболу среди компаний-участников мероприятия. В финале праздника ожидается выступление кавер-группы «Награни».

В течение дня также пройдут розыгрыши ценных призов: это стиральная машина, пылесос, электровелосипед и другие. Каждый гость сможет принять участие и испытать удачу.

Праздник организуют для горожан АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС») совместно с администрацией Академического района. Участие в мероприятиях примут строительные компании и поставщики.

«Академический – единственный район Екатеринбурга, где День строителя отмечается как отдельный масштабный праздник. Эта традиция продолжается уже несколько лет и отражает особый характер территории, которая продолжает активно застраивается новым жильем. Сегодня Академический – дом для 170 тысяч людей, и каждый год их число только растет», – рассказал генеральный директор АО СЗ «РСГ-Академическое» Сергей Ланцов.

АО СЗ «РСГ-Академическое»

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