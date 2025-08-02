Сегодня день пророка Илии – лето подходит к концу

2 августа православная церковь отмечает день пророка Илии. Крестьяне считали его покровителем полевых работ и с особенным усердием обращались к нему в этот день с молитвой о благословении нового богатого урожая.

В день праздника совершаются крестные ходы и водоосвящение в тех местах, где находятся храмы во имя пророка. В Екатеринбургской епархии Илиинские храмы располагаются в Екатеринбурге (при госпитале ветеранов всех войн на Широкой речке), Артемовском, Серове, селе Ильинка Богдановического района, поселке Арти, селе Ертарка Тугулымского района. В этих общинах, отмечающих свои престольные праздники, богослужения пройдут особенно торжественно, а после службы состоятся крестные ходы. По народному преданию, «Илья лето кончает». С этого времени ночи становятся длиннее, начинается сезон сбора урожая, чаще идут дожди, вода в водоемах начинает остывать, поэтому принято считать, что после Ильина дня купаться уже нельзя.

Екатеринбург, Елена Васильева

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