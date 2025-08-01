Подросток купил автомобиль, чтобы кататься. Гаишникам пришлось задерживать его со стрельбой

Свердловским гаишникам пришлось применить табельное оружие, чтобы задержать лихача на ЕКАД. Нарушитель оказался несовершеннолетним.

Как сообщили в пресс-службе облГАИ, в ночь на 1 августа на ЕКАД экипаж ДПС обратил внимание на автомобиль «ВАЗ-2107», ехавший на высокой скорости. Автоинспекторы подали водителю сигнал об остановке, однако он решил скрыться.

В ходе погони водитель неоднократно совершал опасные маневры. Поскольку лихач создавал угрозу другим участникам движения, инспекторам пришлось стрелять по колесам. Только так удалось его остановить.

Выяснилось, что за рулем сидел 16-летний подросток, никогда не получавший водительского удостоверения. Он пояснил, что купил автомобиль, чтобы кататься.

В отношении подростка составлен ряд административных протоколов по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ за управление транспортным средством без права управления, по ч. 2 ст. 12.25 КоАП РФ за невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства, по ч. 2 ст. 12.2 КоАП РФ за управление транспортным средством без государственных номеров.

Автомобиль, на котором двигался подросток, не был зарегистрирован в установленном порядке, в настоящее время задержан и помещен на спецстоянку.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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