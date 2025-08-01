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Пятница, 1 августа 2025, 13:13 мск

Новости Екатеринбург

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На Урал привезли почти 19 тонн перца, часть из которого оказалась больна коричневой морщинистостью

На Урал привезли партию сладкого перца, зараженого вирусом. Как сообщает пресс-служба Россельхознадзора, опасную продукцию выявили на одном из складов временного хранения в Екатеринбурге 31 июля 2025 года.

Подкарантинную продукцию (18,9 тонны) проверили специалисты Россельхознадзора и обнаружили в 0,5 тонны перца вирус коричневой морщинистости плодов томата.

Вся зараженная продукция в продажу не поступит и будет уничтожена.

Екатеринбург, Елена Васильева

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