В июле на Урале было в три раза меньше лесных пожаров, чем в прошлом году

В июле 2025 года в УрФО потушили 89 лесных пожаров. Это в два раза меньше, чем в июне, и в три раза меньше, чем в июле прошлого года.

Как сообщили в Департаменте лесного хозяйства по УрФО, за июль этого года в округе произошло 89 лесных пожаров на общей площади 2500 гектаров. В прошлом году за июль было зафиксировано 279 лесных пожаров на общей площади почти 7 900 гектаров.

Есть регионы, где вообще за июль были единичные возгорания на незначительной площади. Например, это Курганская область – 4 лесных пожара, 1 гектар, Тюменская область – 3 лесных пожара, 14 гектаров, Челябинская область – 2 лесных пожара, 3 гектара.

В Свердловской области зафиксировано 19 лесных пожаров площадью 379 гектаров, в ХМАО-Югре – 50 лесных пожаров на 1425 гектарах, в ЯНАО – 41 лесной пожар на 1759 гектарах.

Всего в УрФО с начала пожароопасного сезона потушили 380 лесных пожаров на общей площади 7 447 гектаров (в прошлом году на эту же дату было зафиксировано 646 лесных пожаров на общей площади 12 170 гектаров).

Екатеринбург, Елена Владимирова

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