В Екатеринбурге открывается новый современный детский сад с ясельными группами

В жилом районе «Изумрудный бор» на Эльмаше завершилось строительство муниципального детского сада на 300 мест. Дошкольное учреждение будет располагаться на бульваре Владимира Белоглазова, 4, и оно уже получило заключение о соответствии (ЗОС). Это означает, что объект отвечает требованиям технических регламентов и проектной документации. Государственная комиссия признала здание готовым.

Как сообщили «Новому Дню» в комапании-застройщике, трехэтажное современное здание вместит 12 групп, три из которых – ясельные. В нем разместятся спортивный и музыкальный залы, медицинский и логопедический кабинеты, а также хозяйственные помещения. Для удобства оборудуют зоны для колясок.

Здание располагается в центре первого квартала жилого района, внутри дворовой территории. Такая приватность обеспечит комфортные условия для воспитанников и высокий уровень безопасности. Закрытая территория «Изумрудного бора» круглосуточно охраняется службой мониторинга и находится под видеонаблюдением. Отсутствие автомобилей позволит семьям беспрепятственно дойти от дома до дошкольного учреждения и обратно. Приятным соседством с детским садом станет обширная зеленая зона – «Пышминские озерки».

Параллельно в «Изумрудном бору» строится еще один образовательный объект – филиал гимназии «Арт-Этюд» на 1100 мест. Четырехэтажное здание появится на пересечении улиц Меридиальной и бульвара Белоглазова. Помимо традиционных классов, общественных пространств, здесь разместятся три спортивных и тренажерный залы, на территории оборудуют большой стадион с игровыми площадками. Также в проекте предусмотрен концертный зал, помещение для занятий гончарным искусством с печами для обжига и многое другое.

Кроме того, в следующем году в жилом квартале «Нагорном» начнет работу еще один детский сад на 118 мест для малышей в возрасте от 2 до 7 лет. Учреждение разместится на первом и втором этажах одной из секций жилого квартала «Нагорный», в помещениях с высокими потолками и панорамными окнами, его общая площадь – 2,2 тыс. кв. м. Здесь будут оборудованы мастерские, где ребята смогут заниматься шитьем, столярным делом, робототехникой, изучать английский язык, посещать логопедические занятия и готовиться к школе. Завтракать, обедать и ужинать воспитанники будут не в группах, а в специальном детском кафе, где они также смогут освоить и базовые кулинарные навыки. А гулять – в специально отведенных прогулочных зонах на территории жилого квартала. Для встреч педагогов и родителей появится просторный коворкинг.

«В процессе проектирования новых социальных объектов мы внимательно прислушиваемся к мнению управления образования администрации Екатеринбурга, местных жителей и профессиональных педагогов. Все полученные рекомендации учитываются, чтобы обеспечить максимально комфортные условия для игры, творчества и обучения подрастающего поколения», – отмечает генеральный директор «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин.

Екатеринбург, Елена Васильева

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