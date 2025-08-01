Суд вынес приговор женщине, разбившей бутылку водки о голову школьницы в трамвае

Жительница Екатеринбурга Татьяна Устюжанина получила 1 год принудительных работ за нападение на 14-летнюю девочку в трамвае. Суд признал 53-летнюю женщину виновной в хулиганстве с применением насилия (ч.2 ст.213 УК РФ), сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Конфликт между пассажирами городского трамвая произошел 1 мая в шестом часу вечера. Две школьницы снимали на телефон женщину в алкогольном опьянении, у которой из сумки торчала бутылка водки. Пассажирка громко ругалась, а затем неожиданно достала бутылку и разбила ее о голову одной из девочек. Все произошедшее попало на видео, которое разлетелось в соцсетях. Пострадавшую девочку увезли в больницу. Нападавшая скрылась, но ее быстро нашли.

После нескольких заседаний Орджоникидзевский районный суд назначил женщине принудительные работы с удержанием 5% заработка в пользу государства. В интересах пострадавшей прокуратура подала иск и взыскала с осужденной компенсацию морального вреда – 50 тысяч рублей.

Фото: Свердловская облпрокуратура

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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