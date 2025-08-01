Екатеринбургские чиновники прочли мигрантам лекцию о правилах жизни в России

В мусульманском молельном доме на базе торгово-логистического центра «Урожай» в Екатеринбурге трудовым мигрантам рассказали о порядке оформления и получения сим-карт, правилах пребывания на территории России, а также рассказали о культурных и исторических особенностях города.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, адаптационный курс для иностранных жителей Екатеринбурга прочел замдиректора Департамента общественных связей администрации Александр Кашигин. Также перед верующими выступили консультант отдела этноконфессиональных отношений Павел Суслонов и главный специалист отдела этноконфессиональных отношений Евгений Пастухов.

Напомним, Екатеринбург – один из самых разнообразных городов страны по этническому составу. В Екатеринбурге проживают представители более чем 130 национальностей, а во всей России – 195.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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