В Березовском округе нашли огромное поле борщевика

Сотрудники Россельхознадзора обнаружили в Березовском округе Свердловской области целое поле, заросшее борщевиком Сосновского. Площадь участка составляет 42 601 га. Помимо этого, на заброшенной земле разрослись сорняки и кустарники. Собственником участка является юридическое лицо. Ему объявлено предостережение.

Борщевик Сосновского – опасный сорняк, устойчивый к неблагоприятным условиям. Стебли, листья и плоды растения содержат ядовитые вещества, которые при попадании на кожу вызывают сильный ожог. У борщевика нет естественных вредителей, поэтому бороться с ним очень трудно. По данным Россельхознадзора, в первом полугодии 2025 года на территории России выявлено 7 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель, заросших ядовитым сорняком.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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