17-летний велосипедист погиб в ДТП в Нижнем Тагиле (ФОТО)

17-летний подросток погиб в Нижнем Тагиле во время велосипедной прогулки.

Как сообщили в пресс-службе облГАИ, трагедия произошла вечером 1 августа на Луганском проспекте. 29-летний водитель автомобиля «VOLVO» сбил 17-летнего юношу, который ехал через дорогу на велосипеде, не спешившись.

Подросток погиб на месте.

Водитель пояснил, что ехал по Луганскому проспекту. Заметив велосипедиста, попытался уйти от столкновения, применяя экстренное торможение. В моменте ДТП был ослеплен солнцем.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

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