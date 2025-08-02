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Суббота, 2 августа 2025, 15:19 мск

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Новая версия фильма «Тимур и его команда» выходит на экраны в августе. В одной из ролей – Никита Кологривый

С 28 августа в кинотеатрах России начнется показ экранизации повести Аркадия Гайдара «Тимур и его команда», действие которой перенесено в наши дни.

Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, режиссер Андрей Семёнов показал молодых волонтеров из приграничного поселка Белгородской области, которые помогают фронту и меняют жизни окружающих.

По сюжету 17-летняя школьница Женя из Санкт-Петербурга приезжает к брату-добровольцу (его играет Никита Кологривый) перед его отправкой в зону СВО. Здесь она знакомится с Тимуром – неформальным лидером команды юных волонтеров.

Премьера фильма приурочена к 85-й годовщине публикации повести – 27 августа – и пройдёт на Родине Аркадия Гайдара в Курской области.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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