439 пассажиров вместо пятницы улетят во Вьетнам только в воскресенье

В Екатеринбурге с пятницы 439 пассажиров ждут рейс в Нячанг. Задержка произошла по техническим причинам, сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры в субботу. По данным надзорного ведомства, в настоящее время 79 пассажиров расселены в гостинице. Принимаются меры по расселению еще 118 человек, оставшиеся пассажиры в аэропорт не прибывали. Новое время вылета в Нячанг – воскресенье в 00.00.

В «Кольцово» организована работа мобильной приемной, транспортная прокуратура начала надзорные мероприятия по данному инциденту.

Екатеринбург, Елена Васильева

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