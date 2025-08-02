Уральский парашютист развернул в небе самый большой флаг ВДВ площадью 1200 кв м (ФОТО)

Сегодня, в День ВДВ, в Свердловской области установлен новый рекорд России.

На аэродроме Логиново чемпион мира по парашютному спорту Александр Касков развернул в небе над Екатеринбургом самый большой флаг ВДВ площадью 1200 квадратных метров. Прыжок был совершен с высоты 2000 метров, раскрытие полотнища произошло на отметке 1200 метров. Ширина флага составила 27,5 метра, длина – 45,5 метра, вес – 170 килограммов, сообщили в ДИПе.

Рано утром жители Екатеринбурга наблюдали прыжки парашютистов у Водонапорной башни в Историческом сквере. После этого состоялось шествие: сотни военнослужащих и ветеранов ВДВ под аккомпанемент военного оркестра прошли по центральным улицам города.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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