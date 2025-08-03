В Екатеринбурге горит крупный гаражный комплекс. Пострадали 30 автомобилей

Сегодня утром на улице Фронтовых бригад, 14 загорелся крупный гаражный комплекс.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Свердловской области, площадь пожара составляет 700 квадратных метров. Пожар локализован на 5 этаже. По предварительной информации, пострадавших в результате пожара нет.

На месте работают 55 человек и 18 единиц техники. По предварительной информации от огня пострадали 30 автомобилей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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