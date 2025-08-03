17-летняя девушка без прав сбила в саду женщину с ребенком (ФОТО)

Несовершеннолетняя девушка без водительских прав сбила на автомобиле отца двух пешеходов – женщину и маленького ребенка.

Как сообщили в пресс-службе облГАИ, ДТП случилось еще 1 августа около 18.30 часов в коллективном саду «Озерки» под Нижним Тагилом. 17-летняя девушка без прав ехала на автомобиле «Kia Sportage», не справилась с управлением и сбила двух пешеходов, которые шли навстречу.

Пешеходы, 34-летняя женщина и 5-летний мальчик, с травмами различной степени тяжести доставлены в больницы.

Установлено, что за руль девушку посадил отец, чтобы дочь обучилась навыкам вождения. Он пояснил, что дочь, перепутав педали газа и тормоза, совершила наезд на пешеходов, которые шли навстречу.

На девушку и ее отца составлены протоколы за административные нарушения.

Информация также направления в подразделение по делам несовершеннолетних для решения вопроса о привлечении родителей по ст. 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение ими обязанностей по воспитанию ребенка.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

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