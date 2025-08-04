Алексей Орлов назвал основного хедлайнера Дня города

Главной звездой празднования Дня города в Екатеринбурге 16 августа станет Алсу. Об этом рассказал в телеграм-канале мэр Алексей Орлов.

Также в рамках мероприятий, посвященных Дню города, пройдут очередной фестиваль ландшафтного искусства «Атмофест», Городская свадьба, финал конкурса «Мисс Екатеринбург – 2025». Полный список мероприятий опубликован на сайте мэрии.

Завершится празднование фейерверком, который начнётся в 22:30 в акватории Городского пруда.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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