В День города в центре запретят продавать алкоголь и ездить на самокатах

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о проведении Дня города 16 августа. Традиционно в местах народных гуляний ограничат езду на самокатах и продажу алкоголя.

Как говорится в документе, кикшерингам рекомендовали запретить движение и парковку электросамокатов с 10:00 16 августа до 00:10 17 августа в границах улиц Челюскинцев – Бориса Ельцина – 8 Марта – Малышева – Карла Либкнехта – проспекта Ленина – набережной Рабочей Молодежи, а также на улице Архангела Михаила.

Алкоголь 16 августа весь день не будут продавать в магазинах в границах улиц Маршала Жукова – Хохрякова – Малышева – Карла Либкнехта – Николая Никонова – переулка Красного – улицы Челюскинцев, а также на улице Репина, от улицы Светлореченской до Шайтанского переулка.

Поскольку праздничные мероприятия будут проводиться и в другие дни, продажу спиртного также ограничат:

9 августа с 10:00 до 23:00 в границах улиц Малышева – 8 Марта – Бориса Ельцина – Челюскинцев – набережной Рабочей Молодежи – улицы Пушкина;

10 августа с 08:00 до 15:00 в границах улиц Бориса Ельцина – Челюскинцев – набережной Рабочей Молодежи;

13-16 августа с 08:00 до 19:00 на улице Кирова, от улицы Викулова до улицы Заводской;

15 августа с 16:00 до 22:00 в границах улиц Малышева – 8 Марта – проспекта Ленина – улицы Пушкина;

23 августа с 10:00 до 23:00 на территории Парка Маяковского, в Базовом переулке, от улицы Яламова до улицы Машинной, на улице Ткачей, а также в границах улиц Восточной – Большакова – Луначарского – Ткачей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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