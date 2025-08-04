Сотрудник пункта выдачи заказов «Вайлдберриз» забирал деньги покупателей себе

В Карпинске осужден менеджер пункта выдачи заказов Wildberries Арсений Васильев, который присваивал себе деньги за купленные клиентами товары.

Как сообщили в пресс-службе Карпинского суда, менеджер говорил клиентам, что программа, через которую производится выдача товаров и списание оплаты за них, неисправна. После чего предлагал покупателям перевести плату за товар на подконтрольные ему банковские счета или заплатить наличными. С июня по ноябрь 2022 года обманутыми оказались более 110 человек. Когда клиенты отказывались от получения заказа, Васильев присваивал товар себе.

Маркетплейсу причинен ущерб на сумму 795 386 рублей. Менеджер признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 160 УК РФ «Растрата» и приговорен к 3 годам условно с испытательным сроком на 3 года.

Карпинск, Елена Владимирова

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