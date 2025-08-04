Суд вынес приговор банде подростков-вымогателей в Нижнем Тагиле

Ленинский районный суд Нижнего Тагила огласил приговор 15-летнему и 17-летнему подросткам, которые избили младшего школьника за деньги. Их признали виновными в преступлении по пунктам «а» и «в» ч.2 ст.163 УК РФ «Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением насилия», сообщили в пресс-службе прокуратуры.

В июле 2024 года подсудимые завели 12-летнего мальчика в заброшенное здание по улице Выйская под предлогом выяснить, распространял ли тот по школе слухи, которые не понравились одному из нападавших. Конфликт быстро перешел в рукоприкладство. Подростки вдвоем избили школьника, а затем потребовали отдать им 200 рублей и электронные сигареты общей стоимостью 2200 рублей, пригрозив избить еще раз, если мальчик не выполнит их требования.

Суд учел позицию гособвинителя и назначил подросткам наказание – 7 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 6 месяцев. Также с них взысканы издержки по судебным расходам. Приговор пока не вступил в силу.

Нижний Тагил, Ангелина Сергеева

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