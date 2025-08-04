С начала года на уральских дорогах погибли 20 мотоциклистов

В Свердловской области в этом году увеличилось число ДТП с участием мотоциклистов. Госавтоинспекция в ближайшие дни проведет масштабные профилактические мероприятия, чтобы напомнить водителям мотоциклов, мопедов, скутеров и мощных электросамокатов о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения.
Как сообщили в пресс-службе облГАИ, с начала года на дорогах Свердловской области в ДТП с участием байкеров погибли 20 человек, еще 165 получили различные травмы. Только в Екатеринбурге еженедельно регистрируется несколько ДТП с пострадавшими мотоциклистами. Особую тревогу вызывает участие несовершеннолетних: с начала года в регионе задержано несколько подростков, управлявших мототранспортом без соответствующего разрешения.
Екатеринбург, Елена Владимирова
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