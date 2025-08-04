В суд ушло дело отца, избившего тренера своей дочери

Октябрьский суд Екатеринбурга рассмотрит уголовное дело мужчины, обвиняемого в хулиганском нападении на детского тренера по фигурному катанию. Поводом стало, как считает следствие, низкие оценки на соревнованиях, которые получила дочь подсудимого.

Конфликт произошел вечером 23 апреля в павильоне № 4 «Екатеринбург Экспо». По материалам дела, 39-летний мужчина схватил тренера за руку, выкрутив тому кисть, затем ударил его по голове и пнул ногой. Агрессивного отца пытались оттащить от тренера, но он продолжал размахивать кулаками, не обращая внимания на очевидцев, сообщает прокуратура. После инцидента мужчину задержали, суд отправил его в СИЗО.

По данным следственного комитета, фигурант частично признал свою вину. Для сбора доказательств были изучены записи камер видеонаблюдения, также следователи опросили свидетелей конфликта. Мужчине вменяют обвинение по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ, ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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